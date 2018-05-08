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На допомогу контрабанді:
тендер із закупівлі сканерів...

На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:32

На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС планує закупити 10 сканерів з максимальним бюджетом закупівлі 10 мільярдів гривень

Дивися повний текст На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів для митниць знову заблокований.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33

Когда нужно то и без тендера замечательно покупают. Видать никак "нужный" продавец не протиснется :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:37

  Igorten написав:Когда нужно то и без тендера замечательно покупают. Видать никак "нужный" продавец не протиснется :)

Ждём расследований про "сканеры Авакова", или "сканеры Розенблата" :)
Всё IMHO
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