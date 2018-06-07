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НАБУ закрило кримінальну
справу стосовно екс-глави НБУ

НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, під час перевірки детективи НАБУ не виявили в діях Гонтаревої кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

(во время проверки детективы НАБУ не выявили в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения). Ну в этом никто и не сомневался.
Надо было просто по 51ст.Кодекса Украины об административных правонарушениях пропустить. А так на хрена нам дармоеды с НАБУ, разогнать или на сделку их...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

Все в этой»стране»работает по одной схаме возбудили дело получили откат или по зубам и на этом все заканчивается!?
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

"Повоняли и успокоились" (с)
Шкиряк
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:24

Пора категорию юмора открывать на финансах.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:26

Кто бы сомневался а корупцыя выросла за год только в цыфрах а не в Украине!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:51

Постойте, но ведь Петро Инкогнито отдохнул на более чем 250 прожиточных минимумов! Уголовное дело открыто?
ЯЧитатель
 
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