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НАБУ закрило кримінальну
справу стосовно екс-глави НБУ

НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, під час перевірки детективи НАБУ не виявили в діях Гонтаревої кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Дивися повний текст НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

(во время проверки детективы НАБУ не выявили в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения). Ну в этом никто и не сомневался.
Надо было просто по 51ст.Кодекса Украины об административных правонарушениях пропустить. А так на хрена нам дармоеды с НАБУ, разогнать или на сделку их...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

Все в этой»стране»работает по одной схаме возбудили дело получили откат или по зубам и на этом все заканчивается!?
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

"Повоняли и успокоились" (с)
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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:24

Пора категорию юмора открывать на финансах.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:26

Кто бы сомневался а корупцыя выросла за год только в цыфрах а не в Украине!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:51

Постойте, но ведь Петро Инкогнито отдохнул на более чем 250 прожиточных минимумов! Уголовное дело открыто?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:31

  ЯЧитатель написав:Постойте, но ведь Петро Инкогнито отдохнул на более чем 250 прожиточных минимумов! Уголовное дело открыто?


Почитайте на просторах интернета, там вообще бред сивой кобылы, цитирую

"Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, следовательно уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена."

Зато я знаю почему от НАБУ мало толку, они все в командировках на Мальдивах, проверяют Гонтареву и проводят томные вечера в интеллектуальных спорах, можно ли считать отдых имуществом :)

В общем не буду утверждать что от антикоррупционного суда в симбиозе с НАБУ не будет толку, но глядя на такие УД ...

Добавлю из того же источника "Напомним, в июле 2017 суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой." Год расследовали !!!
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:36

Кто бы сомневался: пчёлы против мёда?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:45

Всі "органи"корумповані.І набу своїми діями це підтвердила.
sena_2008atp
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