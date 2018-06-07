НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ

ЯЧитатель написав:
Постойте, но ведь Петро Инкогнито отдохнул на более чем 250 прожиточных минимумов! Уголовное дело открыто?
Почитайте на просторах интернета, там вообще бред сивой кобылы, цитирую
"Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, следовательно уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена."
Зато я знаю почему от НАБУ мало толку, они все в командировках на Мальдивах, проверяют Гонтареву и проводят томные вечера в интеллектуальных спорах, можно ли считать отдых имуществом
В общем не буду утверждать что от антикоррупционного суда в симбиозе с НАБУ не будет толку, но глядя на такие УД ...
Добавлю из того же источника "Напомним, в июле 2017 суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой." Год расследовали !!!