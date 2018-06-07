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НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 18:00
Какой нафиг отдых?!? Что по махинациям с активами банков?
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Moimir
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:49
Moimir написав:
Какой нафиг отдых?!? Что по махинациям с активами банков?
Да вы батенька фантазер, ждите до следущей революции
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Igorten
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Додано: Вів 26 чер, 2018 19:08
Суд отменил арест имущества экс-министр финансов Юрия Колобова, освобожденного от уголовной ответственности.
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Moimir
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