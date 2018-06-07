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НАБУ закрило кримінальну
справу стосовно екс-глави НБУ

НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:00

Какой нафиг отдых?!? Что по махинациям с активами банков?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:49

  Moimir написав:Какой нафиг отдых?!? Что по махинациям с активами банков?


Да вы батенька фантазер, ждите до следущей революции :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:08

Суд отменил арест имущества экс-министр финансов Юрия Колобова, освобожденного от уголовной ответственности.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:35

Интересно сколько детективов НАБУ успело за год съездить на Мальдивы с проверкой как там отдыхала Гонтарева?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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