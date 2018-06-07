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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:49
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:08
Суд отменил арест имущества экс-министр финансов Юрия Колобова, освобожденного от уголовной ответственности.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:35
Интересно сколько детективов НАБУ успело за год съездить на Мальдивы с проверкой как там отдыхала Гонтарева?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:47
Re: НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
с Сытником всё понятно...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:04
Re: НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ
ага, 10 копеек не хватило, чтобы попасть под уголовную статью.
как удачно.
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