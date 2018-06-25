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За рік інвестори побудували в
Україні понад 100 заводів...

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:16

Ого! Слава Президенту !!! Он послан нам небесами!! 100 заводов, 130 стран!! И эти показатели еще не предел!! До выборов Президент утроит показатели!!
построено нашими партнерами-инвесторами
Один только вопрос. Кто же они - ваши партнеры, господин Президент? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 26 чер, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:18

  Molchyn написав:Ого! Слава Президенту !!! Он послан нам небесами!! 100 заводов, 130 стран!! И эти показатели еще не предел!! До выборов Президент утроит показатели!!

Понастроили заводов, что пройти негде!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:22

Вкладчик1234 Нечего тут шляться! Видите заводы строят. Пока можете в 130 странах переждать неудобства. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:34

  Molchyn написав:Ого! Слава Президенту !!! Он послан нам небесами!! 100 заводов, 130 стран!! И эти показатели еще не предел!! До выборов Президент утроит показатели!!
построено нашими партнерами-инвесторами
Один только вопрос. Кто же они - ваши партнеры, господин Президент? :mrgreen:

Просто подякуй и остаточно прощавай!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:36

Какой у нас все таки скромный президент мог бы через день по заводу открывать!
А он нет!
Он ездит акушерские пункты и школьные туалеты открывает.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:36

Петросян
antey1969
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