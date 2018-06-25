Про це сказав Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:16
Ого! Слава Президенту !!! Он послан нам небесами!! 100 заводов, 130 стран!! И эти показатели еще не предел!! До выборов Президент утроит показатели!!
Один только вопрос. Кто же они - ваши партнеры, господин Президент? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 26 чер, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:18
Понастроили заводов, что пройти негде!
Всё IMHO
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:22
Вкладчик1234 Нечего тут шляться! Видите заводы строят. Пока можете в 130 странах переждать неудобства.
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:34
Просто подякуй и остаточно прощавай!
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:36
Какой у нас все таки скромный президент мог бы через день по заводу открывать!
А он нет!
Он ездит акушерские пункты и школьные туалеты открывает.
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