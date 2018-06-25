RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рік інвестори побудували в
Україні понад 100 заводів...

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82840
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:13

Re: за рік інвестори

Платежи резко выросли! а пенсионному фонду все равно не хватает..
sal
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 25.03.16
Подякував: 367 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:28

Судя по каментам, лучше бы закрылось 100, а не открылось. А насамом деле каментирующим всеравно, лишь бы излить ненависть к государству.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 27.08.15
Подякував: 320 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:37

locustsucol Воот и эксперт по комментариям появился. Вам уже тему скучно обсуждать? :mrgreen: Вы все эти сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!!! :mrgreen:
Molchyn
 
Заблокований
Повідомлень: 244
З нами з: 01.02.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:43

Re: все эти

  Molchyn написав:сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!

Сколько закрылось/сколько открылось
кол-во рабочих мест
налогов
sal
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 25.03.16
Подякував: 367 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:46

  sal написав:
  Molchyn написав:сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!

Сколько закрылось/сколько открылось
кол-во рабочих мест
налогов

Это засекреченная информация.
Ну, по крайней мере до выборов :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7002
З нами з: 30.11.11
Подякував: 682 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:47

В официальной статистике нету ничего про 100 заводов в Украине за прошедший год. Очень интересно откуда эти цифры взялись. Кучерявый обещал и АТО за пару дней и рошен продать и госгарантии привату- но лишь пустые слова. Это я к тому что это также могут быть пустыми словами. На деле есть сальдо внешней торговли, и если в 2016ом оно было положительное, то теперь отрицательное, т.е. мы больше импортируем чем экспортируем, а это означает что гипотетические заводы должны были или экспортировать что-то, а этого нет, либо насыщать внутренний рынок- а этого также нет. В итоге, доступная официальная статистика против его слов. Хотелось бы чтобы меня разубедили и показали откуда взяты эти цифры и рассказали что случилось с сальдо внешней торговли.
Reddick
 
Повідомлень: 84
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cccp30000, vladvlas і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 26 чер, 2018 07:35
40 1601
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 17:31
Kudrjavuy
В Україні «оживає» іпотека 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 25 чер, 2018 13:36
31 2543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 17:00
Долярчик
В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
R2 » Вів 26 чер, 2018 15:56
4 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 16:26
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57286)
26.06.2018 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.