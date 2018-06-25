За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...

Додано: Вів 26 чер, 2018 16:47

В официальной статистике нету ничего про 100 заводов в Украине за прошедший год. Очень интересно откуда эти цифры взялись. Кучерявый обещал и АТО за пару дней и рошен продать и госгарантии привату- но лишь пустые слова. Это я к тому что это также могут быть пустыми словами. На деле есть сальдо внешней торговли, и если в 2016ом оно было положительное, то теперь отрицательное, т.е. мы больше импортируем чем экспортируем, а это означает что гипотетические заводы должны были или экспортировать что-то, а этого нет, либо насыщать внутренний рынок- а этого также нет. В итоге, доступная официальная статистика против его слов. Хотелось бы чтобы меня разубедили и показали откуда взяты эти цифры и рассказали что случилось с сальдо внешней торговли.