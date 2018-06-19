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За рік інвестори побудували в
Україні понад 100 заводів...

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:37

locustsucol Воот и эксперт по комментариям появился. Вам уже тему скучно обсуждать? :mrgreen: Вы все эти сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!!! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:47

В официальной статистике нету ничего про 100 заводов в Украине за прошедший год. Очень интересно откуда эти цифры взялись. Кучерявый обещал и АТО за пару дней и рошен продать и госгарантии привату- но лишь пустые слова. Это я к тому что это также могут быть пустыми словами. На деле есть сальдо внешней торговли, и если в 2016ом оно было положительное, то теперь отрицательное, т.е. мы больше импортируем чем экспортируем, а это означает что гипотетические заводы должны были или экспортировать что-то, а этого нет, либо насыщать внутренний рынок- а этого также нет. В итоге, доступная официальная статистика против его слов. Хотелось бы чтобы меня разубедили и показали откуда взяты эти цифры и рассказали что случилось с сальдо внешней торговли.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38

Прошу разместить список этих построенных с нуля 100 заводов.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:19

наслышан только об 1м. в виннице по производству кабелей для авто, который персонал не мог набрать т.к. все думали что тут за миску риса все ринутся на конвеере стоять. а какие еще 99?
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:54

значит не изменится ...
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:56

  azon написав:значит не изменится ...


А Васька слушает, да ест...(Басня)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:03

Вот в этих статистиках
Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2018 року
Переробна промисловість
Січень-травень 2018р. до січня-травня 2017р - 102.4%
http://www.ukrstat.gov.ua/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14

В Одессе не помню, чтобы открывались какие-то заводы в последние годы. Интерхим года три назад открыл цех, да дорогой волнолом в контейнерном терминале порта сделали тоже года три назад. Правда мол не пережил первую зиму, и рухнул. Вроде всё.
Возможно в других городах много пооткрывалось.
freeze
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