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За рік інвестори побудували в
Україні понад 100 заводів...

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:37

locustsucol Воот и эксперт по комментариям появился. Вам уже тему скучно обсуждать? :mrgreen: Вы все эти сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!!! :mrgreen:
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38

Прошу разместить список этих построенных с нуля 100 заводов.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:19

наслышан только об 1м. в виннице по производству кабелей для авто, который персонал не мог набрать т.к. все думали что тут за миску риса все ринутся на конвеере стоять. а какие еще 99?
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:54

значит не изменится ...
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:56

  azon написав:значит не изменится ...


А Васька слушает, да ест...(Басня)
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:03

Вот в этих статистиках
Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2018 року
Переробна промисловість
Січень-травень 2018р. до січня-травня 2017р - 102.4%
http://www.ukrstat.gov.ua/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14

В Одессе не помню, чтобы открывались какие-то заводы в последние годы. Интерхим года три назад открыл цех, да дорогой волнолом в контейнерном терминале порта сделали тоже года три назад. Правда мол не пережил первую зиму, и рухнул. Вроде всё.
Возможно в других городах много пооткрывалось.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:18

Re: 101

Канада реализовала в Украине более 60 проектов на миллионы долларов - Гройсман.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:35

Re: За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів.

и 100 пароходов.
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