Про це сказав Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:37
locustsucol Воот и эксперт по комментариям появился. Вам уже тему скучно обсуждать? Вы все эти сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!!!
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:19
наслышан только об 1м. в виннице по производству кабелей для авто, который персонал не мог набрать т.к. все думали что тут за миску риса все ринутся на конвеере стоять. а какие еще 99?
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:56
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:03
Вот в этих статистиках
Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2018 року
Переробна промисловість
Січень-травень 2018р. до січня-травня 2017р - 102.4%
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14
В Одессе не помню, чтобы открывались какие-то заводы в последние годы. Интерхим года три назад открыл цех, да дорогой волнолом в контейнерном терминале порта сделали тоже года три назад. Правда мол не пережил первую зиму, и рухнул. Вроде всё.
Возможно в других городах много пооткрывалось.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:18
Re: 101
Канада реализовала в Украине более 60 проектов на миллионы долларов - Гройсман.
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:35
Re: За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів.
и 100 пароходов.
Black Jack - White Business
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