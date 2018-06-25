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В Україні будуватимуть бетонні
дороги: про плани на цей рік

В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56

В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Омелян зазначив, що в усьому світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна.

Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56

опять будут
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:01

ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25

  sequence написав:ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли

Что не так, не строят дороги ? Строят. Т.е. бетонные будут строить так же много строить, как сейчас по всей стране строят новые асфальтные.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:26

Re: ну, мы поняли

Петросян
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