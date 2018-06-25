Омелян зазначив, що в усьому світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна.
Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56
В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:29
Угу.
Четвертый год подряд - "в этом или следующем начнём".
Одна надежда - год предвыборный, может действительно начнут...Хотя...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:37
Не, предвыборную начнут с Гиперлупа, чтобы уж наверняка.
К тому же под землю не заглянешь, сколько там пробурили, зато можно бесконечно кормить лохторат с экранов СМИ: "откачали 70% грунтовых вод под полем Х", "проходим на 5% быстрее, чем запланировано", "сэкономлен день бурения благодаря прокладке тоннеля по старым шахтам РВСН", "суровые шахтеры с воодушевлением получают премиальные продукцией Рошен" и т. д.
Тут хоть бы рассыпающийся стометровый Шулявский путепровод переложили - два года ждет калека, куда уж там влажным фантазиям о многокилометровых бетонках типа Днепр - Николаев
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