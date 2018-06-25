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В Україні будуватимуть бетонні
дороги: про плани на цей рік

В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56

В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Омелян зазначив, що в усьому світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна.

Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56

опять будут
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:01

ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25

  sequence написав:ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли

Что не так, не строят дороги ? Строят. Т.е. бетонные будут строить так же много строить, как сейчас по всей стране строят новые асфальтные.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:29

  sal написав:опять будут


Угу.
Четвертый год подряд - "в этом или следующем начнём".
Одна надежда - год предвыборный, может действительно начнут...Хотя...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:37

  Shram написав: Угу. Четвертый год подряд - "в этом или следующем начнём". Одна надежда - год предвыборный, может действительно начнут...Хотя...

Не, предвыборную начнут с Гиперлупа, чтобы уж наверняка.
К тому же под землю не заглянешь, сколько там пробурили, зато можно бесконечно кормить лохторат с экранов СМИ: "откачали 70% грунтовых вод под полем Х", "проходим на 5% быстрее, чем запланировано", "сэкономлен день бурения благодаря прокладке тоннеля по старым шахтам РВСН", "суровые шахтеры с воодушевлением получают премиальные продукцией Рошен" и т. д.

Тут хоть бы рассыпающийся стометровый Шулявский путепровод переложили - два года ждет калека, куда уж там влажным фантазиям о многокилометровых бетонках типа Днепр - Николаев
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:08

Re: В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей

О, зрадофіли підтягнулись: не будують дорого - погано, будують дороги - все одно погано! Тьфу.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:49

Re: підтягнулись

  Sergius написав:не будують дорого - погано, будують дороги - все одно погано

Ну, так если асфальтовые не будують.. а бетонные дороже(!) оказывается. по всей стране
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:50

Re: как начнут

  antey1969 написав:хоть бы рассыпающийся стометровый Шулявский путепровод переложили - два года ждет калека, куда уж там

В Киеве "устал" еще один мост. Куски бетона осыпаются с моста над проспектом Николая Бажана возле станции метро «Осокорки».
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:31

  locustsucol написав:
  sequence написав:ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли

Что не так, не строят дороги ? Строят. Т.е. бетонные будут строить так же много строить, как сейчас по всей стране строят новые асфальтные.

я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.
sequence
 
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