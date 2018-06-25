Омелян зазначив, що в усьому світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна.
Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:56
В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:29
Угу.
Четвертый год подряд - "в этом или следующем начнём".
Одна надежда - год предвыборный, может действительно начнут...Хотя...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:37
Не, предвыборную начнут с Гиперлупа, чтобы уж наверняка.
К тому же под землю не заглянешь, сколько там пробурили, зато можно бесконечно кормить лохторат с экранов СМИ: "откачали 70% грунтовых вод под полем Х", "проходим на 5% быстрее, чем запланировано", "сэкономлен день бурения благодаря прокладке тоннеля по старым шахтам РВСН", "суровые шахтеры с воодушевлением получают премиальные продукцией Рошен" и т. д.
Тут хоть бы рассыпающийся стометровый Шулявский путепровод переложили - два года ждет калека, куда уж там влажным фантазиям о многокилометровых бетонках типа Днепр - Николаев
Додано: Сер 27 чер, 2018 07:08
Re: В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей
О, зрадофіли підтягнулись: не будують дорого - погано, будують дороги - все одно погано! Тьфу.
Додано: Сер 27 чер, 2018 07:49
Re: підтягнулись
Додано: Сер 27 чер, 2018 07:50
Re: как начнут
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:31
я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.
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