В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік

Додано: Сер 27 чер, 2018 08:31

locustsucol написав: sequence написав: ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли ключевая фраза "Буде все, як і з асфальтним дорогами" Ну, вы поняли

Что не так, не строят дороги ? Строят. Т.е. бетонные будут строить так же много строить, как сейчас по всей стране строят новые асфальтные. Что не так, не строят дороги ? Строят. Т.е. бетонные будут строить так же много строить, как сейчас по всей стране строят новые асфальтные.

я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.