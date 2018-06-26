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В Україні будуватимуть бетонні
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В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:42

Re: проезжая

  sequence написав:одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.

а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:12

  sal написав:
  sequence написав:одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.

а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях

на Южном мосту ехать норм, но крайне убогие стыки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:27

Re: Южный

  sequence написав:ехать норм, но крайне убогие стыки

Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57

  sal написав:Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
у меня товарищ есть, мостостроитель, утверждает, что стыки - самая проблемная часть таких конструкций - постоянные вибрации и резонанс расшатывают стык. Но если знать как делать, то проблем минимум
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:01

  sal написав:а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях


не могу не вставить баян по теме...

Зображення
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:05

  Tamagoch написав:не могу не вставить баян по теме...

а где на "мамке" выдубичи? очень хочется по вашей карте увидеть, где я вчера встрял на час
sequence
 
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