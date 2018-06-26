В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:42
sequence написав:
одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.
а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях
sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:12
sal написав: sequence написав:
одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.
а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях
на Южном мосту ехать норм, но крайне убогие стыки
sequence
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:27
sequence написав:
ехать норм, но крайне убогие стыки
Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57
sal написав:
Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
у меня товарищ есть, мостостроитель, утверждает, что стыки - самая проблемная часть таких конструкций - постоянные вибрации и резонанс расшатывают стык. Но если знать как делать, то проблем минимум
sequence
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:01
sal написав:
а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях
не могу не вставить баян по теме...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:05
Tamagoch написав:
не могу не вставить баян по теме...
а где на "мамке" выдубичи? очень хочется по вашей карте увидеть, где я вчера встрял на час
sequence
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