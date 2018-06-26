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В Україні будуватимуть бетонні
дороги: про плани на цей рік

В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:42

Re: проезжая

  sequence написав:одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.

а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:12

  sal написав:
  sequence написав:одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д.

а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях

на Южном мосту ехать норм, но крайне убогие стыки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:27

Re: Южный

  sequence написав:ехать норм, но крайне убогие стыки

Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57

  sal написав:Они его ремонтируют типа давно не один год. а со стыками что?.. это невозможно?
вечные ремонты с сомнительным результатом
у меня товарищ есть, мостостроитель, утверждает, что стыки - самая проблемная часть таких конструкций - постоянные вибрации и резонанс расшатывают стык. Но если знать как делать, то проблем минимум
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:01

  sal написав:а Южный мост?..
может мы чего-то/ничего не понимаем в новых технологиях


не могу не вставить баян по теме...

Зображення
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:05

  Tamagoch написав:не могу не вставить баян по теме...

а где на "мамке" выдубичи? очень хочется по вашей карте увидеть, где я вчера встрял на час
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

  sequence написав: я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.

Комарова в аварийном состоянии по причине того что под ним провалился коллектор в 2015 году. С 2015 по 2018 строился и введен в експлуатацию новый главный коллектор(10 км, 3 миллиарда гривен, если не ошибаюсь, были задействованы все мощности метростроя, потому и метро не строилось), после чего взялись за аварийный коллектор под Комарова(ввденный в експлуатацию в 1975 году, с гарантией на 100 лет, но пришел в аварийное состояние в конце 80-х годов, все эти годы никто не брался за эту проблему, теперь она решена). Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного.
Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:33

  locustsucol написав: Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного.
Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного.

а вас, так понимаю, недиванным патриотизмом раздувает, по аналогии? понятия не имею, чем вы занимаетесь, но для экономики своего немаленького предприятия, а значит и для экономики страны я сделал немало, что дает мне достаточно повода критиковать власти, а не размахивать шашками и обвинять кого-то в чем-то.. но то лирика, а по сути я пишу - ремонты в этом году видны, они значительны, но если речь идет о столице. Мало того, точно знаю что власти занимаются сейчас аккурат тем, в чем обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?
sequence
 
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