В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік

Додано: Сер 27 чер, 2018 13:33

locustsucol написав: Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного.

Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного. Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного.Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного.

а вас, так понимаю, недиванным патриотизмом раздувает, по аналогии? понятия не имею, чем вы занимаетесь, но для экономики своего немаленького предприятия, а значит и для экономики страны я сделал немало, что дает мне достаточно повода критиковать власти, а не размахивать шашками и обвинять кого-то в чем-то.. но то лирика, а по сути я пишу - ремонты в этом году видны, они значительны, но если речь идет о столице. Мало того, точно знаю что власти занимаются сейчас аккурат тем, в чем обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?