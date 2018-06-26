В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік
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sequence написав: я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.
Комарова в аварийном состоянии по причине того что под ним провалился коллектор в 2015 году. С 2015 по 2018 строился и введен в експлуатацию новый главный коллектор(10 км, 3 миллиарда гривен, если не ошибаюсь, были задействованы все мощности метростроя, потому и метро не строилось), после чего взялись за аварийный коллектор под Комарова(ввденный в експлуатацию в 1975 году, с гарантией на 100 лет, но пришел в аварийное состояние в конце 80-х годов, все эти годы никто не брался за эту проблему, теперь она решена). Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного. Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного.
locustsucol написав: Когда его починят, тогда будет возможен ремонт всего скоростного. Не вижу причин для всего тут вылитого зрадофильского пафоса диванного.
а вас, так понимаю, недиванным патриотизмом раздувает, по аналогии? понятия не имею, чем вы занимаетесь, но для экономики своего немаленького предприятия, а значит и для экономики страны я сделал немало, что дает мне достаточно повода критиковать власти, а не размахивать шашками и обвинять кого-то в чем-то.. но то лирика, а по сути я пишу - ремонты в этом году видны, они значительны, но если речь идет о столице. Мало того, точно знаю что власти занимаются сейчас аккурат тем, в чем обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?