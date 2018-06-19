В Україні будуватимуть бетонні дороги: про плани на цей рік

sequence написав:
я вот каждый день, проезжая по Комарова (магистраль вдоль линии скоростного трамвая), буду в мыслях, с матами, повторять слово "строят". Не говорить, что не строят - тоже не правда, но это не стройка, - а ремонт: вы что-то путаете. Стройка, это когда вместо 2 полос 4, какая-то новая дорога, мост и т.д. Из того, что я наблюдал, есть только одна новая стройка, и она на века - это продолжение Окружной до Богатырской в районе Тараса Шевченка. Но там как раз никто не спешит. Пока одно ремонтируют, второе умирает - автобан к Борисполю латаный-перелатаный, трасса до Полтавы вся в латках, Боженка и т.д. и т.п.
Будують и очень даже много: Днепр-Полтава полностью новая трасса, окружная вокруг Полтавы, окружная вокруг Житомира. Не нужно тут "ля-ля". Да и если вы уж ездите по скоростному, то не могли не заметить реконструкцию Гната Юры и путепровод на Лепсе (нынче Гавела). Последний раз похожий кипишь был на Евро-2012, но и то там реконструкция более на словах была, чем на деле. Сейчас путепроводы на Лепсе и Одесской площади перекрыли полностью заново.