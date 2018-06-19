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Президенту планують купити
два куленепробивні авто по...

Президенту планують купити два куленепробивні авто по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:24

Президенту планують купити два куленепробивні авто по...

Пропонуємо до обговорення:
Управління справами президента закупить два куленепробивні "Мерседеси".

Дивися повний текст Президенту планують купити два куленепробивні авто по $800 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25

Так накуралесил, что не машина ему нужна непробиваемая, а отдельный город. Молодец что додумался детей за бугор вывезти.
Reddick
 
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