Управління справами президента закупить два куленепробивні "Мерседеси".
Дивися повний текст Президенту планують купити два куленепробивні авто по $800 тисяч.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:24
Президенту планують купити два куленепробивні авто по...
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Дивися повний текст Президенту планують купити два куленепробивні авто по $800 тисяч.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25
Так накуралесил, что не машина ему нужна непробиваемая, а отдельный город. Молодец что додумался детей за бугор вывезти.
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