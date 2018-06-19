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Заарештовані у Газпрому
українські акції подешевшали на...

Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:38

Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на...

Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна конфіскованих у Газпрому 40,2% акцій Газтранзиту знижена на 25%.

Дивися повний текст Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на 25% через зрив торгів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:38

Та нехай хоч на 100% подешевшають,поеміальні вже розпиляли,це ГОЛОВНЕ.
sena_2008atp
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