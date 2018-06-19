Стартова ціна конфіскованих у Газпрому 40,2% акцій Газтранзиту знижена на 25%.
Дивися повний текст Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на 25% через зрив торгів.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:38
Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на...
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Дивися повний текст Заарештовані у Газпрому українські акції подешевшали на 25% через зрив торгів.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:38
Та нехай хоч на 100% подешевшають,поеміальні вже розпиляли,це ГОЛОВНЕ.
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