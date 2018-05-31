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В Австралії чоловік виграв у лотерею тричі за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Потім він купив ще один квиток і виграв ще 48 тисяч австралійських доларів.
Дивися повний текст В Австралії чоловік виграв у лотерею тричі за місяць
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Додано: Вів 26 чер, 2018 19:48
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