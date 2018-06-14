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Топ-10 найдорожчих валют світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Ви здивуєтеся, але перше місце в цьому рейтингу посідає не долар США і навіть не швейцарський франк.
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