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Порошенко зняв для Міноборони
обмеження на закупівлю...

Порошенко зняв для Міноборони обмеження на закупівлю...
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:52

Порошенко зняв для Міноборони обмеження на закупівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу.

Дивися повний текст Порошенко зняв для Міноборони обмеження на закупівлю зброї за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:52

Это очень крутые изменения на рынке вооружений. Это решение такое же судьбоносное, как и решение Кравчука отказаться от ядерного оружия в свое время.

Либерализация сама по себе приводит лишь повышению конкуренции и следовательно к снижению отпускных цен для покупателей, что хорошо покупателям, но плохо для производителя, привыкшего к беспечной жизни. Порошенко олигарх и хорошо понимает, что конкуренция с его стороны это зло, а монополия это то, что ему надо обычно и к чему надо стремиться всегда. А тут вроде бы ситуация противоположная. Хотя возможно он завладел каким-то экспортно-ориентированным заводиком "свечным" новым :), а посредник Укрспецэкспорт чисто по привычке за свои малопонятные и навязанные услуги залупил неприлично большие деньги и был наказан публично.

Если это так, то возможны всякие варианты развития событий. Ведь сотрудники Укрспецэкспорта привыкли жить на шикарную ногу и сделают все, чтобы сохранить доходы, которые стали за 15 лет уже как бы и привычными, и постоянно растущими. В этой связи Мельниченко рекордз может получить новых последователей. :)

Мне почему-то раньше казалось, что управиться с Нефтегазом президенту все-таки легче будет. А оно вот как получается. Но отличие в источниках доходов этих компаний как раз и объясняет почему президент поступает так. Нефтегаз выплачивает охуительные и незаслуженные премии сотрудникам из денег, полученных от каждого украинца, которых миллионы и которые еще платят дурные деньги, типа и под видом, за отопление. А Укрспецэкспорт платит премии сотрудникам за счет денег, полученных за помощь в экспорте украинским производителям оружия и товаров двойного назначения. И тут получается, что президент решает свою проблему, а не каждого украинца, который в том числе за него голосовал.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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