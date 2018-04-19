Згідно з планом, з'явиться 1 мільйон квадратних метрів нового житла.
Дивися повний текст Київрада схвалила велику забудову Троєщини.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 20:57
Київрада схвалила велику забудову Троєщини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада схвалила велику забудову Троєщини.
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:57
кто, кроме новых УКО будет строить на Троещине при цене готового 500у.е метр бери не хочу?
Савченко Так!
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