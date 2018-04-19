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Київрада схвалила
велику забудову Троєщини

Київрада схвалила велику забудову Троєщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:57

Київрада схвалила велику забудову Троєщини

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з планом, з'явиться 1 мільйон квадратних метрів нового житла.

Дивися повний текст Київрада схвалила велику забудову Троєщини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:57

кто, кроме новых УКО будет строить на Троещине при цене готового 500у.е метр бери не хочу?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:25

может сначала стоит туда метро построить?...
Cler
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