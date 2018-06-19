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"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"
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Додано: Вів 26 чер, 2018 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Також це стосується напису "Київський торт" виконаної старослов'янським або подібним шрифтом та буквами червоного або білого кольору на білому фоні.
Дивися повний текст "Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"
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Додано: Вів 26 чер, 2018 21:02
наглрсть рошен сопостовима с наглостью его хозяина...
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:05
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