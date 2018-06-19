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"Київхліб" подав позов проти
Roshen через "Київський торт"

"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:02

"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"

Пропонуємо до обговорення:
Також це стосується напису "Київський торт" виконаної старослов'янським або подібним шрифтом та буквами червоного або білого кольору на білому фоні.

Дивися повний текст "Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:02

наглрсть рошен сопостовима с наглостью его хозяина...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:05

А потом в Гаагу
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:13

  tigr-uu написав:А потом в Гаагу

у хозяина рошен есть большие перспективы предстать перед судом в гааге, но не за киевский торт... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:38

  Cler написав:
  tigr-uu написав:А потом в Гаагу

у хозяина рошен есть большие перспективы предстать перед судом в гааге, но не за киевский торт... :mrgreen:

Да хоть бы за торт уже натянули :mrgreen:
tigr-uu
 
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