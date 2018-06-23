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У населення на руках
готівки на 361 млрд грн

У населення на руках готівки на 361 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:17

У населення на руках готівки на 361 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
В середньому на одного українця припадає 66 банкнот і 293 монети.

Дивися повний текст У населення на руках готівки на 361 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:17

Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:09

  Watcher написав:Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!

Да пост вообще ни о чем! И что с того что 361 млрд? Что взять из этой новости непонятно. Государству типа гривны не хватает, что ли? :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:32

Какие массовые монетки в 1 копейку, их давно уже выкинули в мусорное ведро, что вы их учитываете, я забыл когда видел в магазинах монетку в 1 копейку.
freeze
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