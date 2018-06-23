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У населення на руках готівки на 361 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:17
Пропонуємо до обговорення:
В середньому на одного українця припадає 66 банкнот і 293 монети.
Дивися повний текст У населення на руках готівки на 361 млрд грн
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R2
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Додано: Вів 26 чер, 2018 21:17
Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!
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Watcher
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:09
Watcher написав:
Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!
Да пост вообще ни о чем! И что с того что 361 млрд? Что взять из этой новости непонятно. Государству типа гривны не хватает, что ли? :)
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asdrud2016
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:32
Какие массовые монетки в 1 копейку, их давно уже выкинули в мусорное ведро, что вы их учитываете, я забыл когда видел в магазинах монетку в 1 копейку.
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freeze
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4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 07:21
Watcher написав:Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!
Это же гривневая наличка, само собой что сбережений в ней почти нет
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Faceless
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:47
Watcher написав:
Цифры красивые, но рассчитаны на тех кто вообще не разбирается в сути... Делим 361млрд на 40 млн граждан и на одного жителя попадает всего около 9тыс.грн, что есть копейки, даже на похороны не хватит! Итого имеем, что на руках у населения просто деньги на текущие расходы, тупо зарплата и т.п., а сбережений НОЛЬ!
Не ведитесь на заголовки!!!
НБУ заявил, что в ОБОРОТЕ 361 млрд. наличных, журналисты "раздали" их населению)))
Но есть еще кассы банков и предприятий, есть и "черный нал" в обороте (по Гройсману- 43%).
Так-что налички у населения не то что на похороны- на хлеб не всегда хватает((((
Умудренное горьким опытом население инвестирует в экономику ЕС и США, покупая евро и доллары, гривню родное правительство способно в любой момент превратить в туалетную бумагу...
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Cris
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21
Cris написав:
Так-что налички у населения не то что на похороны- на хлеб не всегда хватает((((
Умудренное горьким опытом население инвестирует в экономику ЕС и США, покупая евро и доллары, гривню родное правительство способно в любой момент превратить в туалетную бумагу...
вся гривна ушла на доллары и евро, даже на хлеб не осталось.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:47
Pegasmaster написав: Cris написав:
Так-что налички у населения не то что на похороны- на хлеб не всегда хватает((((
Умудренное горьким опытом население инвестирует в экономику ЕС и США, покупая евро и доллары, гривню родное правительство способно в любой момент превратить в туалетную бумагу...
вся гривна ушла на доллары и евро, даже на хлеб не осталось.
А Вы что предлагаете: доллары ПРОДАВАТЬ???
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Cris
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17
Cris написав:
А Вы что предлагаете: доллары ПРОДАВАТЬ???
Доллары не деньги, их продавать нельзя.
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Попаданец
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