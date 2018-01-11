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НБУ дозволив органам
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НБУ дозволив органам місцевого самоврядування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:01

НБУ дозволив органам місцевого самоврядування...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни внесені в нормативні акти Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ дозволив органам місцевого самоврядування розміщувати облігації на біржах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:01

обдерун той НБУ :(
ось так :(
d_12
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