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Супрун розповіла про
нові зміни в медицині

Супрун розповіла про нові зміни в медицині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:34

Супрун розповіла про нові зміни в медицині

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ України опублікував для обговорення новий законопроект "Про систему громадського здоров'я".

Дивися повний текст Супрун розповіла про нові зміни в медицині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:34

нові структури з розпилу бабла.
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