Одна з найбільших категорій, яка користується податковою знижкою – це студенти, які навчаються на контракті.
Дивися повний текст Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 07:58
Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС
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Дивися повний текст Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС.
Додано: Сер 27 чер, 2018 07:58
Объяснил... Объяснил так, чтобы как можно меньше народа поняли. К чему такие сложности? Почему просто не сказать, что Вы имеете право получить налоговую скидку в 18% от суммы уплаченной за обучение. 15000*18% = 2700 Или я чего-то в математике не понимаю?
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