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Як розрахувати податкову
знижку на навчання у ВНЗ - ДФС

Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:58

Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших категорій, яка користується податковою знижкою – це студенти, які навчаються на контракті.

Дивися повний текст Як розрахувати податкову знижку на навчання у ВНЗ - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:58

Объяснил... Объяснил так, чтобы как можно меньше народа поняли. К чему такие сложности? Почему просто не сказать, что Вы имеете право получить налоговую скидку в 18% от суммы уплаченной за обучение. 15000*18% = 2700 Или я чего-то в математике не понимаю?
vor12
 
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