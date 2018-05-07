У Бразилії запатентували дизайн нового BMW 8-Series Gran Coupe.
Дивися повний текст У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran Coupe (фото).
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:02
У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran...
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Дивися повний текст У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran Coupe (фото).
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:03
Автор статьи похоже не видел ни разу BMW Gran Coupe любой серии, так как должен знать что у этих кузовов 4 двери, а не 2. Удалите эту статью или фотки замените.
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