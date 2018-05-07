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У Мережі показали дизайн
майбутнього BMW 8-Series Gran...

У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:02

У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran...

Пропонуємо до обговорення:
У Бразилії запатентували дизайн нового BMW 8-Series Gran Coupe.

Дивися повний текст У Мережі показали дизайн майбутнього BMW 8-Series Gran Coupe (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:03

Автор статьи похоже не видел ни разу BMW Gran Coupe любой серии, так как должен знать что у этих кузовов 4 двери, а не 2. Удалите эту статью или фотки замените.
max_sa_max
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