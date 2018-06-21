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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:46

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Пропонуємо до обговорення:
Після змін щодо призначення субсидій, введених постановою Кабміну з 1 травня 2018 року, право на субсидії можуть втратити 50-60% сімей, які раніше їх отримували.

Дивися повний текст Право на субсидії можуть втратити близько 60% українських сімей, - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:46

120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((
Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:00

Cris Так задача стоит не в справедливости, а в уменьшении выплат по субсидиям, есть овцы, есть волки, волки стригут овец, и что там с некоторыми из них им абсолютно не интересно, тем более овцы в основной массе инертные и неприхотливые :)
Igorten
 
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