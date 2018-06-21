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Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Після змін щодо призначення субсидій, введених постановою Кабміну з 1 травня 2018 року, право на субсидії можуть втратити 50-60% сімей, які раніше їх отримували.
Дивися повний текст Право на субсидії можуть втратити близько 60% українських сімей, - думка експерта
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R2
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:46
120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((
Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...
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Cris
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:00
Cris
Так задача стоит не в справедливости, а в уменьшении выплат по субсидиям, есть овцы, есть волки, волки стригут овец, и что там с некоторыми из них им абсолютно не интересно, тем более овцы в основной массе инертные и неприхотливые
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Igorten
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:24
Это анекдот -семья имеет квартиру 120 м2 и живет на одну пенсию инвалида? Пусть продаст и купит -квартиру, которую может содержать.
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laa1999
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:26
Cris написав:
120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально((( Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...
Если 6 детей, исходя из нормы-21 м2, то как правило государство помощь оказывает. Вопрос почему семьи без дома- не получают субсидии, а с 90 м2 получают. Вообще ,в мире, собственникам - нигде не дают субсидии, только арендующим.
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laa1999
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28
Igorten написав:
Cris Так задача стоит не в справедливости, а в уменьшении выплат по субсидиям, есть овцы, есть волки, волки стригут овец, и что там с некоторыми из них им абсолютно не интересно, тем более овцы в основной массе инертные и неприхотливые
Только в Украине - собственникам дают субсидии.
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laa1999
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:34
laa1999 написав: Igorten написав:
Cris Так задача стоит не в справедливости, а в уменьшении выплат по субсидиям, есть овцы, есть волки, волки стригут овец, и что там с некоторыми из них им абсолютно не интересно, тем более овцы в основной массе инертные и неприхотливые
Только в Украине - собственникам дают субсидии.
Только в Украине стоимость коммуналки во многих случаях выше чем доход работающего человека , как может быть так что коммуналка высокая , а доходы маленькие ? Если у нас везде уже европейские цены , а то и выше тогда почему зарплата у людей африканская , а то и ниже ?
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makishin60
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:13
Igorten написав:
Так задача стоит не в справедливости, а в уменьшении выплат по субсидиям, есть овцы, есть волки, волки стригут овец, и что там с некоторыми из них им абсолютно не интересно, тем более овцы в основной массе инертные и неприхотливые
100% именно в этом и смысл субсидий.
сначала увеличить тарифы, потом дать всем субсидии, чтобы у товарища ахметова и прочих капиталы росли. потом тихонько прикручивать субсидии, чтобы народ начал массово заначки тратить на жкх.
но главное, чтобы делать это постепенно, чтобы возмущения не было, чтобы жаба, которую варят, не осознала своего положения.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:21
Государство, правительство в нашей стране занимается лишь созданием способов что-то не дать гражданам, налогоплательщикам, а в более изощренном варианте еще лучше отобрать имеющееся.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:27
Pegasmaster написав:
100% именно в этом и смысл субсидий.
сначала увеличить тарифы, потом дать всем субсидии, чтобы у товарища ахметова и прочих капиталы росли. потом тихонько прикручивать субсидии, чтобы народ начал массово заначки тратить на жкх.
но главное, чтобы делать это постепенно, чтобы возмущения не было, чтобы жаба, которую варят, не осознала своего положения.
Я вот единственное не понял, почему в преддверии выборов, как бы шаг не популярный. Напрашивается мысль, что нынешние на 100 % уверены в победе при любых раскладах ... или с бюджетом совсем не очень хорошо и деваться некуда.
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Igorten
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