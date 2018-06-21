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Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:30
ruvex написав:
Государство, правительство в нашей стране занимается лишь созданием способов что-то не дать гражданам, налогоплательщикам, а в более изощренном варианте еще лучше отобрать имеющееся.
На фоне всего этого сейчас очень цинично смотрятся сладкие рекламные ролики Яценюка в начале майдана о счастливой европейской жизни украинцев, если они отстоят ассоциацию с ЕС и некоторые люди повелись на эту ложь . Теперь многие остались у разбитого корыта , а кого уже и нет кто мечтал о Европе .
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makishin60
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:35
Igorten написав:
Я вот единственное не понял, почему в преддверии выборов, как бы шаг не популярный. Напрашивается мысль, что нынешние на 100 % уверены в победе при любых раскладах ... или с бюджетом совсем не очень хорошо и деваться некуда.
да я тоже в шоке от такой наглости. и это плюс еще жесткие меры в отношении еврономеров, с октября камеры на дорогах, ужесточение правил парковки и прочее.
я так понимаю, что уже лыжи салом смазаны, самолёты заправлены.
с таким багажом выборы выиграть невозможно.
вероятно под выборы петя готовит какие-то сюрпризы типа конец войны, своя церковь, или еще что-то.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:36
ruvex написав:
Государство, правительство в нашей стране занимается лишь созданием способов что-то не дать гражданам, налогоплательщикам, а в более изощренном варианте еще лучше отобрать имеющееся.
Для керманычей население - это такое же сырьё, как и бурштын, лес, руда и т.п.
Традиционные ресурсы иссякают - переключились на население.
Но тут сюрприз - население начало бежать от такой "стрижки"
И керманычи оказались в положении, когда уже и нечего эксплуатировать.
Разве что после отъезда и/или вымирания населения - распродать к тому времени пустующую землю
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:39
Igorten написав:
Я вот единственное не понял, почему в преддверии выборов, как бы шаг не популярный. Напрашивается мысль, что нынешние на 100 % уверены в победе при любых раскладах ... или с бюджетом совсем не очень хорошо и деваться некуда.
Я думаю, что они уже поняли, что выборы проиграют при любых вариантах, поэтому хватают всё уже не скрываясь (как выше сказали "чемоданы спакованы, самолёты заправлены")
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Грйс-мэн написав: Igorten написав:
Я вот единственное не понял, почему в преддверии выборов, как бы шаг не популярный. Напрашивается мысль, что нынешние на 100 % уверены в победе при любых раскладах ... или с бюджетом совсем не очень хорошо и деваться некуда.
Я думаю, что они уже поняли, что выборы проиграют при любых вариантах, поэтому хватают всё уже не скрываясь (как выше сказали "чемоданы спакованы, самолёты заправлены")
Сняли с языка. +
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ruvex
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:42
Получил сегодня "письмо счастья" - субсидия отменена с 1 мая в связи с неуплатой в течении 3-х месяцев ЕСВ.
Дело в том, что жена не работала в последние пару лет и не стояла на учете на бирже труда.
Единственное, что радует - она с мая уже на пенсии (естественно минимальной), так что в начале августа нужно будет по новой подавать документы на субсидию.
Хорошо, хоть они пока за доходы от депозитов не взялись
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Alexander_s
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:51
Alexander_s написав:
Получил сегодня "письмо счастья" - субсидия отменена с 1 мая в связи с неуплатой в течении 3-х месяцев ЕСВ.
Дело в том, что жена не работала в последние пару лет и не стояла на учете на бирже труда.
Единственное, что радует - она с мая уже на пенсии (естественно минимальной), так что в начале августа нужно будет по новой подавать документы на субсидию.
Хорошо, хоть они пока за доходы от депозитов не взялись
У Вас еще и письма шлют. У нас так ничего такого уже и в помине нет. Хочешь стой в очереди, узнавай, нет - твои проблемы. А те овцы что там сидят, так с таким видом на всех смотрят, будто они со своего кармана каждому дают.
А депозиты, это уже в следующее улучшение к отопительному.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:57
Надо народу в нбушную столовку запустить)) Вот где забота о людях. Остальные может и не люди..
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Moimir
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:04
Ну тут вы друзья ерничаете. Выборы они никак не проиграют и чемоданы никто не собирает. В худшем случае поменяют Порошенко на Гройсмана, благо прецендент есть
Камеры на дорогах нужны, вот только интересно за тендером понаблюдать, не факт что не будет так как MITSUBISHI. А с еврономерами пока треп, не знают как и рыбку сьесть и на ...
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Igorten
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