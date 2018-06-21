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Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:39
ruvex Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.
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Igorten
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:44
Скоро субсидия только бомжам будет выдаваться
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alex0985007430
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:49
Igorten написав:ruvex
Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.
Если стадо не поумнеет, то оно вымрет.
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ruvex
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:57
В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.
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Кость Деснянський
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:58
ruvex написав:
посмотрим что оно замычит, когда субсидий не будет ни у кого.
Будут больше требовать з/п.
хуже пенсионерам. а инвалидам вообще.. они к кабмину не дойдут
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sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:24
Кость Деснянський написав:
В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.
Ну да мы не люди, воем
Удовлетворите интерес, а вы кто в вашей истории, начальник сантехников или его внутренний голос, а то как то из текста непонятно ?
Ой извините ну мы тут пока воем совсем не признали в вас начальника ОСМД. Я ж думал такое продвинутое ОСМД должно руководствоваться договорными отношениями, а то что это такое "Эй Вася пойди возьми с этих барыг на субсидии 200 грн, от них не убудет"
Востаннє редагувалось Igorten
в Сер 27 чер, 2018 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Igorten
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:30
ruvex написав: Igorten написав:ruvex
Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.
Если стадо не поумнеет, то оно вымрет.
за кого будете сами то голосовать?
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Kripo
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:35
Если в семье кто-то умер и права собственности переходят наследнику, который и был в составе семьи, то семья лишается субсидии. Просто бред. Мало того, что в семье горе, ее еще и субсидии лишают.
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ygn
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:36
Kripo написав:
за кого будете сами то голосовать?
Самому интересно, кто будет в списке кандидатов.
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ruvex
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:38
ruvex написав:
Понятия не имею, кто будет в списке кандидатов.
Предлагаю Ляшко, президент размахивающий вилами это круто, и "скотыняка" он с чувством произносит
, хоть повеселимся ... правда не долго
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Igorten
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