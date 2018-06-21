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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:39

ruvex Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:44

Скоро субсидия только бомжам будет выдаваться
alex0985007430
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:49

  Igorten написав:ruvex Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.

Если стадо не поумнеет, то оно вымрет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:57

https://forum.finance.ua/topic216783.html

В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.
Кость Деснянський
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:58

Re: право

  ruvex написав:посмотрим что оно замычит, когда субсидий не будет ни у кого.

Будут больше требовать з/п.
хуже пенсионерам. а инвалидам вообще.. они к кабмину не дойдут
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:24

  Кость Деснянський написав:В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.


Ну да мы не люди, воем :) Удовлетворите интерес, а вы кто в вашей истории, начальник сантехников или его внутренний голос, а то как то из текста непонятно ? :) Ой извините ну мы тут пока воем совсем не признали в вас начальника ОСМД. Я ж думал такое продвинутое ОСМД должно руководствоваться договорными отношениями, а то что это такое "Эй Вася пойди возьми с этих барыг на субсидии 200 грн, от них не убудет" ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 27 чер, 2018 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:30

  ruvex написав:
  Igorten написав:ruvex Забудьте про гречку. Будет по принципу - На безрыбье и рак рыба. Отсутствие альтернативы замечательно сыграет свою роль. А о таком отсутствии уже давно позаботились.

Если стадо не поумнеет, то оно вымрет.


за кого будете сами то голосовать?
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:35

Если в семье кто-то умер и права собственности переходят наследнику, который и был в составе семьи, то семья лишается субсидии. Просто бред. Мало того, что в семье горе, ее еще и субсидии лишают.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:36

  Kripo написав:за кого будете сами то голосовать?

Самому интересно, кто будет в списке кандидатов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:38

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

  ruvex написав:Понятия не имею, кто будет в списке кандидатов.


Предлагаю Ляшко, президент размахивающий вилами это круто, и "скотыняка" он с чувством произносит :) , хоть повеселимся ... правда не долго :(
Igorten
 
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