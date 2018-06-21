Да, я что-то не припомню чтобы у всех послипалось, от президента размахивающего батончиками.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:41
Да, я что-то не припомню чтобы у всех послипалось, от президента размахивающего батончиками.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:41
Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
За популіста голосувати - себе не поважати
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:42
С каждым годом для отказа в получении субсидии придумывают новые "покращення". Сделайте нормальную цену на газ, не воруйте его у людей, и в субсидии отпадет необходимость у 70%. Украинский газ по указанию соросов и ротшильдов продается населению по "европейской" цене, которая явно дороже российской. При этом подорожавший в >10 раз газ продолжают бавить азотом. Часть украинских месторождений закрывается (якобы по несоответствию нормам). А людей продолжают давить катком цен и отменой субсидий.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:46
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:02
Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.
Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.
У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 27 чер, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:07
Позабавило про несчастную обездоленную семью, которая живет в квартире площадью больше 120 м на пенсию одного единственного инвалида :) Гинацыд, не иначе :)
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:09
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:10
а кого, на ваш взгляд, следует туда внести, чтобы вы голосовали?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:11
Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
А вы подеритесь Давайте выкинем из вашей истории олигарха с квартирой на 120 метров Вот завтра впарят такие тарифы, что вы запоете соловьем, вы к кому будете притензии предьявлять ? Может государство не совсем понимает уровень доходов граждан или таки олигарх из 120 метровой квартиры виноват ?
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14
Под все эти байки о немерянных площадях, призванных затмить разум пересичного гневом, лишают гос помощи всех подряд, приписывая какие-то немысленные доходы учащимся и не только
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