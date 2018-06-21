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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123456>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:41

  Igorten написав:
  ruvex написав:Понятия не имею, кто будет в списке кандидатов.

Предлагаю Ляшко, президент размахивающий вилами это круто, и "скотыняка" он с чувством произносит :) , хоть повеселимся ... правда не долго :(

Да, я что-то не припомню чтобы у всех послипалось, от президента размахивающего батончиками. :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:41

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

За популіста голосувати - себе не поважати
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:42

С каждым годом для отказа в получении субсидии придумывают новые "покращення". Сделайте нормальную цену на газ, не воруйте его у людей, и в субсидии отпадет необходимость у 70%. Украинский газ по указанию соросов и ротшильдов продается населению по "европейской" цене, которая явно дороже российской. При этом подорожавший в >10 раз газ продолжают бавить азотом. Часть украинских месторождений закрывается (якобы по несоответствию нормам). А людей продолжают давить катком цен и отменой субсидий.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:46

  alextkachev86 написав:За популіста голосувати - себе не поважати

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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:02

  Cris написав:120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((
Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...

Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.
Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.
У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 27 чер, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:07

Позабавило про несчастную обездоленную семью, которая живет в квартире площадью больше 120 м на пенсию одного единственного инвалида :) Гинацыд, не иначе :)
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:09

  Kart написав:Позабавило про несчастную обездоленную семью, которая живет в квартире площадью больше 120 м на пенсию одного единственного инвалида :) Гинацыд, не иначе :)

Ну в Киеве есть в центре квартиры и больше 200 метров, в которых записаны бабушки, и сдаются :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:10

  ruvex написав:
  Kripo написав:за кого будете сами то голосовать?

Самому интересно, кто будет в списке кандидатов.


а кого, на ваш взгляд, следует туда внести, чтобы вы голосовали?
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:11

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

  ssnet написав:Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.
Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.


А вы подеритесь :) Давайте выкинем из вашей истории олигарха с квартирой на 120 метров ;) Вот завтра впарят такие тарифы, что вы запоете соловьем, вы к кому будете притензии предьявлять ? Может государство не совсем понимает уровень доходов граждан или таки олигарх из 120 метровой квартиры виноват ? :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14

  ssnet написав: Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами. Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади. У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.

Под все эти байки о немерянных площадях, призванных затмить разум пересичного гневом, лишают гос помощи всех подряд, приписывая какие-то немысленные доходы учащимся и не только
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