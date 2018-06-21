Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

ssnet написав:

Cris написав: 120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((

Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет... 120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...

Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.