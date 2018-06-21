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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:15

Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:16

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Какие квартиры по 120 метров, бараки построить и радоваться что хлеб есть.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:17

  Kart написав:Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.

квартира 120 метров это предмет роскоши?
esaul
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:19

  esaul написав:
  Kart написав:Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.

квартира 120 метров это предмет роскоши?

Квартира 120 метров - это показатель того, что человек может и должен оплачивать коммуналку и все остальное сам. Субсидии из моего в том числе кармана должны получать только самые бедные.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:22

  esaul написав:Какие квартиры по 120 метров, бараки построить и радоваться что хлеб есть.

  AlifeSoft написав:Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395171#p4395171
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:34

  Кость Деснянський написав:В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.


Напрасно Вы пытаетесь донести здешней публике здравый смысл. Это нереально. Все жлобы. За всех государство "должно" заплатить за услуги ЖКХ.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35

  ssnet написав:Ну в Киеве есть в центре квартиры и больше 200 метров, в которых записаны бабушки, и сдаются :mrgreen:

Ну вот против таких и направлены нововведения, о чем вой тогда? Пусть хитрожопы учатся платить за себя сами.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:38

  Kart написав:
  esaul написав:
  Kart написав:Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.

квартира 120 метров это предмет роскоши?

Квартира 120 метров - это показатель того, что человек может и должен оплачивать коммуналку и все остальное сам. Субсидии из моего в том числе кармана должны получать только самые бедные.


Какое негодование :) Опять государство потешается столкнув лбами граждан ;) А в это время, в замке у шефа ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:39

  ssnet написав:
  Cris написав:120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((
Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...

Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.
Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.
У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.


Адекватный комментарий.
Спасибо Вам за то, что разбавляете ветку зрадофилов :)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:41

  esaul написав:
  Kart написав:Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.

квартира 120 метров это предмет роскоши?


Нет блин, средство первой необходимости!
Viktor
 
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