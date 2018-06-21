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Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:15
Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
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Kart
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:16
Какие квартиры по 120 метров, бараки построить и радоваться что хлеб есть.
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esaul
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:17
Kart написав:
Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
квартира 120 метров это предмет роскоши?
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esaul
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:19
esaul написав: Kart написав:
Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
квартира 120 метров это предмет роскоши?
Квартира 120 метров - это показатель того, что человек может и должен оплачивать коммуналку и все остальное сам. Субсидии из моего в том числе кармана должны получать только самые бедные.
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Kart
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:22
esaul написав:
Какие квартиры по 120 метров, бараки построить и радоваться что хлеб есть.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395171#p4395171
AlifeSoft написав:
Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен.
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ruvex
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:34
Кость Деснянський написав:
В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.
Напрасно Вы пытаетесь донести здешней публике здравый смысл. Это нереально. Все жлобы. За всех государство "должно" заплатить за услуги ЖКХ.
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Viktor
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35
ssnet написав:
Ну в Киеве есть в центре квартиры и больше 200 метров, в которых записаны бабушки, и сдаются
Ну вот против таких и направлены нововведения, о чем вой тогда? Пусть хитрожопы учатся платить за себя сами.
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Kart
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:38
Kart написав: esaul написав: Kart написав:
Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
квартира 120 метров это предмет роскоши?
Квартира 120 метров - это показатель того, что человек может и должен оплачивать коммуналку и все остальное сам. Субсидии из моего в том числе кармана должны получать только самые бедные.
Какое негодование
Опять государство потешается столкнув лбами граждан
А в это время, в замке у шефа ...
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Igorten
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:39
ssnet написав: Cris написав:
120 м.кв. на семью, без учета размера семьи- это гениально(((
Один пенсионер в 115 кв.м. имеет право на субсидию, а многодетная семья- нет...
Для справки, трехкомнатный хрущ имеет площадь 60 метров. Нищеброд и 120 квадратов квартира это нонсенс. Это хорошая 3-ка или 4-ка в новом доме, которая стоит кучу денег. Ок у людей временные трудности, пусть пишут в долг, какого хрена я и другие, живя в куда меньшей площади за них должны платить. А когда эта квартира будет продаваться , тогда и спишут сумму с процентами.
Если в принципе не можешь тянуть - продавай и живи на меньшей площади.
У нас куча людей семьей снимают одно-двух комнатные квартиры и живут семьей, выплачивая по мимо коммуналки еще и аренду. И ниче живут и платят, т.к им государство почему-то бало с барского плеча не кидает.
Адекватный комментарий.
Спасибо Вам за то, что разбавляете ветку зрадофилов
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Viktor
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:41
esaul написав: Kart написав:
Вой против новых правил поднимают те, кто привык жить за чужой счет. Я не должен оплачивать коммуналку хитрожопу, у которого квартира 120 м и миллион на депозите, только лишь потому, что хитрожоп скрывает доходы и не платит налоги, в отличие от меня.
квартира 120 метров это предмет роскоши?
Нет блин, средство первой необходимости!
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Viktor
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