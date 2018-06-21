Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:43
Как это выглядит на самом деле: дом в селе, в доме проживает пенсионерка с пенсией 1500 грн. и уволенный 2года назад ее муж, которому через полгода выходить на пенсию по возрасту. Так вот, по новым правилам, в доход мужчине впаяют 3 прожиточных минимума (5286грн) и соответственно эти люди могут претендовать на субсидию равную 0. Но у них есть вариант,предложенный государством- покаяться и согласиться с утверждением, что он скрывает доход, внести в декларацию несуществующие в природе скрытые доходы в размере не меньшем мин.з/п и заплатить ЕСВ...
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:00
Если граждане воруют (в виде не положенных им субсидий, которые они забирают из карманов зачастую менее обеспеченных соотечественников), то они ничем не отличаются от того самого шефа.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:04
Гордость меня берет, простые граждане на защите государства А может упраздним субсидию вообще ? Защитники государства отдаю мячь на вашу сторону поля
И вот еще, Kart с чего вы решили что страдает ваш карман ? Спешу вас уверить ваш карман очень удачно помогает нашим людям в списке Форбс
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:24
1. А ты что думаешь, что все должны быть против государства? Для тебя, наверное, будет новость, но есть люди, не ищущие выгоду везде и во всем.
2. Мы и есть государство и мы вправе высказывать свое мнение на то, каким образом используются деньги этого государства, взятые из наших же доходов.
p.s. Угомонитесь уже, зрадофилушки
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:29
Viktor
Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.
Как часть государства я вас понимаю, но стране от этого не легче Хамовитое у нас какое то государство, ну как минимум один его член
И как интересно значит твои деньги ты в праве, а на мои плевать ? Тебе можно, а я типа смерд безголосый ? У ты какой, в игнор.
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