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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:43

Как это выглядит на самом деле: дом в селе, в доме проживает пенсионерка с пенсией 1500 грн. и уволенный 2года назад ее муж, которому через полгода выходить на пенсию по возрасту. Так вот, по новым правилам, в доход мужчине впаяют 3 прожиточных минимума (5286грн) и соответственно эти люди могут претендовать на субсидию равную 0. Но у них есть вариант,предложенный государством- покаяться и согласиться с утверждением, что он скрывает доход, внести в декларацию несуществующие в природе скрытые доходы в размере не меньшем мин.з/п и заплатить ЕСВ...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:00

  Igorten написав:Какое негодование :) Опять государство потешается столкнув лбами граждан ;) А в это время, в замке у шефа ...

Если граждане воруют (в виде не положенных им субсидий, которые они забирают из карманов зачастую менее обеспеченных соотечественников), то они ничем не отличаются от того самого шефа.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:04

Гордость меня берет, простые граждане на защите государства :) А может упраздним субсидию вообще ? Защитники государства отдаю мячь на вашу сторону поля ;)

И вот еще, Kart с чего вы решили что страдает ваш карман ? Спешу вас уверить ваш карман очень удачно помогает нашим людям в списке Форбс :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:24

  Igorten написав:Гордость меня берет, простые граждане на защите государства :) А может упраздним субсидию вообще ? Защитники государства отдаю мячь на вашу сторону поля ;)


1. А ты что думаешь, что все должны быть против государства? Для тебя, наверное, будет новость, но есть люди, не ищущие выгоду везде и во всем.
2. Мы и есть государство и мы вправе высказывать свое мнение на то, каким образом используются деньги этого государства, взятые из наших же доходов.

p.s. Угомонитесь уже, зрадофилушки :mrgreen:
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:29

Viktor

Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.

Как часть государства я вас понимаю, но стране от этого не легче :) Хамовитое у нас какое то государство, ну как минимум один его член :)

И как интересно значит твои деньги ты в праве, а на мои плевать ? Тебе можно, а я типа смерд безголосый ? У ты какой, в игнор.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:37

  Igorten написав:Viktor

Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.

Как часть государства я вас понимаю, но стране от этого не легче :) Хамовитое у нас какое то государство, ну как минимум один его член :)


Вы что реально не видите, что неправы. Начинаете приписывать бенефициаров из Форбс. Зачем? Они значит плохие, ай-ай-ай. А я такой хороший, положу деньги на депо в банк, сам поработаю неофициально, жена тоже, налогов (кроме с депо) мы не платим. Так еще и субсидию оформлю. А что? Все оформляют, я что лох? Конечно, и я оформлю...

p.s. многие люди 3 года "на шару" пользовались услугами ЖКХ. И что, это должно продолжаться вечно? Нет, это закончится.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:53

  Viktor написав: 1. А ты что думаешь, что все должны быть против государства? Для тебя, наверное, будет новость, но есть люди, не ищущие выгоду везде и во всем. 2. Мы и есть государство и мы вправе высказывать свое мнение на то, каким образом используются деньги этого государства, взятые из наших же доходов. p.s. Угомонитесь уже, зрадофилушки

Деньги "взятые из наших же доходов" используются на аренду жилья слуг народа, пожизненные выплаты, миллионные премии,бесплатные квартиры, связь ,питание по ценам которые вам и не снились, содержание и ремонт их автопарков, на их звездешь с экранов тв...Гос тендера выигрывают исключительно "не ищущие выгоду везде и во всем"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:59

странно почему не тронули депозитчиков ? а в наследстве это перегнули , теперь помимо всех налогов у нотариуса еще год сидеть без субсидии , не все миллионеры получают наследства
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:21

Чем больше комиссий, тем больше коррупции.
Ratatui
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  #<1 ... 3456
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